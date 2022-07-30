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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:31

'Eren Abluka-27 Operasyonu' başlatıldı! İşte operasyondan ilk kareler

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Siirt'te bin 377 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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