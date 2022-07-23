Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı! 43 operasyonel tim görev aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'in Tavan ilçesi Sallıca ve Anadere kırsalında operasyon başlatıldığı bildirildi.

3 / 4



Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.