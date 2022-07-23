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Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:19

Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı! 43 operasyonel tim görev aldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı.

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