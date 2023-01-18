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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:03

Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu başladı! 655 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldı.

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