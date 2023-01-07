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Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 12:15

Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Operasyonu başlatıldı! İşte ilk kareler

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 650 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) - Şehit Uzman Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

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