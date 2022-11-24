Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı! 10 mağara ve sığınak imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu'nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 57 operasyonel timdeki 755 personelin görev aldığı kaydedildi.

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Operasyonun ilk gününde, nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 8 mağara ve 2 sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 3 top mühimmatı, 30 piyade tüfeği mühimmatı, 1 dürbün, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu ile 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirilirken 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının da bulunduğu belirtildi.