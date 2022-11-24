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Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:45

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı! 10 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te 755 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu başlatıldığı bildirildi.

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