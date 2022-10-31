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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:29

Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu başlatıldı! 40 operasyonel tim görev alıyor

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

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