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Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:00

Eren Abluka Sonbahar Kış-18 operasyonu' başlatıldı! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu'na ilişkin, 'En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz.' dedi.

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