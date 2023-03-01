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Eklenme tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 15:24

Emlakçılarda fahiş kira denetimi! Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin geldiği Bolu'da, konut kiralama bedellerinde fahiş artışa karşı denetim başlatıldı. Denetim ekipleri, kentte bulunan emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatları ile yeni kira ilanlarını karşılaştırıyor.

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