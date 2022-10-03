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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 11:04

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi. Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan, 'Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek' dedi. Olena Zelenska da, eşinin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti.

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