Ele geçirilen mühimmat imha edildi! Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, jandarma özel harekat ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin katılımıyla ve nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalında arazi taraması yapıldı.