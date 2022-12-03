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Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 15:48

Ele geçirilen mühimmat imha edildi! Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında, Hakkari'de toprağa gömülü olarak tespit edilen 9 AK-47 piyade tüfeği, 8 roketatar sevk fişeği ve 13 el bombası ile çok sayıda mühimmat imha edildi.

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