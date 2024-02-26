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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 14:25

Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi! 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

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