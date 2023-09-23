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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 13:40

Düzce'de antik kentte arkeologları heyecanlandır keşif! Büyük İskender'e ait

Batı Karadeniz'in 'Efes'i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan Büyük İskender'e ait heykel başı, arkeologları heyecanlandırdı.

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