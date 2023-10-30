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Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 15:13

Dünyanın en değerli eserlerinden biri! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin dijital ikizi çıkarıldı

Sanatsal ve mimari anlamda dünyanın en değerli eserlerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana yapısında gerçekleştirilecek restorasyon öncesi hazırlıklarda sona gelindi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Bilim Kurulu'nun üyesi İhsan Sarı, açıklamalarda bulundu. İki yıldır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Bilim Kurulu üyesi olan yüksek mimar İhsan Sarı, 1486 yaşındaki Ayasofya'nın zaman içinde depremler ve toplumsal olaylarla çok büyük zarar gördüğünü ve birçok kez de bu anlamda restorasyondan geçtiğini söyledi.

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