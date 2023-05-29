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Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:26

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları! Dünya basınında büyük yer buldu

İkinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak zafer kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları da gelmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere çok sayıda devlet başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü tebrik etti

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