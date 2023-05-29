Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları! Dünya basınında büyük yer buldu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

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Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye'deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye, değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexsander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Türkiye'deki seçimlere gösterdiği ilginin Türkiye'nin Avrupa ile komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından önemine işaret etti ğine dikkati çekti.

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"Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullan Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda işbirliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim." görüşünü paylaştı.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan'ı, yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.



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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Borg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'na yürekten tebrikler. Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir zafer. Türk hükümetine, halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmede başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Al Nahyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti: "Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum, ülkesini daha fazla ileriye ve refaha taşımayı sürdürmesi için başarılar diliyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz."

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İngiltere Başbakanı Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sunak, paylaşımında, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Umman Sultanı bin Tarık, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgraf gönderdi.

Erdoğan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Bin Tarık, "dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini" ifade ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarı, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu vurguladı.



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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Orban, "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığına işaret ederek, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin." beklentisini iletti.

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Maduro, "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" mesajını paylaştı.

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde, "Mikati, Erdoğan'ı elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti." ifadesine yer verildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, söz konusu başarının Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir" yorumunu yaptı.

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Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Macron mesajında, "Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz (Avrupa-Akdeniz) İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımladı. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." mesajına yer verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Zelenskiy mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.