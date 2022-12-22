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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:35

Dünya Kupası'nda görev yapan Türk Polis Görev Gücü! 2 bin 242 personelin yurda dönüşü tamamlandı

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uzman 2 bin 242 personelin yurda dönüşü tamamlandı.

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