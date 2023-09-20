  • $27,0417
  • 28,9317
  • 1678.05
  • 7842.6

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 11:30

DSİ ekipleri Hatay'da depremzedeler için 31 içme suyu kuyusu açtı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da 31 içme suyu kuyusu açtı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.