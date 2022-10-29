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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:31

Dört bin 500 yıllık parmak izi! Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde kazı çalışmaları devam ederken; kazılarda 4 bin 500 yıl öncesine ait parmak izleri bulundu. Kazı ekibinden Yılmaz Rıdvanoğlları, 'Bu uygulama Anadolu'da eşsiz ve benzersiz. Sadece Suriye'de bu uygulamayı görebiliyoruz' dedi.

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