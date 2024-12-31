Doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı! İstanbul barajları yağışlarla dolmaya başladı

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 98,41, Terkos'ta yüzde 43,03, Sazlıdere'de yüzde 35,57, Alibey'de yüzde 23,91, Büyükçekmece'de yüzde 36,83, Ömerli'de yüzde 41,86, Darlık'ta yüzde 35,44, Elmalı'da yüzde 80,26, Pabuçdere'de yüzde 39,96 ve Kazandere'de yüzde 64,62 ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 349 milyon 49 bin metreküp seviyesinde kaldı.