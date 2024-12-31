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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:44 |

Doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı! İstanbul barajları yağışlarla dolmaya başladı

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 40,23 ölçüldü.

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