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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 16:29

Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı da bayramı kutlayan vatandaşların akınına uğradı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyenler, saray önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

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