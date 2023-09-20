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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 09:08

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu! Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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