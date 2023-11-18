Diyarbakır'da EYP ve 204 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! İşte operasyondan görüntüler

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Valilik tarafında yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani ve Lice İlçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu" gerçekleştirildiği beli