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Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:09

Diyarbakır'da EYP ve 204 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! İşte operasyondan görüntüler

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü bir adet EYP, yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

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