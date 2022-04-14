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Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:40

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan heyecanlandıran açıklama! Bu sene hacca kaç kişi gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da haber kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

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