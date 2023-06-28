  • $26,0377
  • 28,5259
  • 1598.79
  • 5759.11

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 10:15

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.