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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 16:45

Dev petrol platformu Çanakkale Boğazı'nda! 60 metre yüksekliğe sahip

Çanakkale Boğazı, yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı.