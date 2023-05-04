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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 17:29

Depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören okulların bahçesine, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için seçim konteynerleri kuruluyor.

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