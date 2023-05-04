Depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor

1 / 8



Kentte, deprem nedeniyle hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek. Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme işleminin aksamaması ve oy verme sırasında sorun yaşanmaması için seçim konteynerleri hazırladı.