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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2024 Salı 13:53

Depremlerin faylara etkisi araştırılıyor! Örnekler analize gidecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Malatya fayı üzerindeki etkileri bilim insanları tarafından araştırılıyor.