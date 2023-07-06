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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 14:47

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen ürkütüyor! İşte dev yarığın fotoğrafı

Depremin vurduğu Hatay'da ikiye bölünen 33 dönümlük zeytin bahçesinde ortaya çıkan devasa yarık, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen göreni tedirgin ediyor.

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