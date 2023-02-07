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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Tüm Türkiye'den yardım ve destek sürüyor.

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KAYSERİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye 20 tır ve 3 kamyonla gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemesi gönderildi.



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ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

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MUĞLA - KÖYCEĞİZ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Köyceğiz'de Afet Yardım Toplama Merkezi olarak belirlenen Köyceğiz Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için ihtiyaç malzemeleri toplanıyor. Deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç listesinde çadır, battaniye, kışlık kıyafet, bebek bezi, bebek maması, ped, bebek ana kucağı, yağmurluk, hasta bezi, kuru gıda malzemeleri bulunuyor.



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VAN

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van ve ilçelerinden toplanan yardımlar, tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşayan kent sakinleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için imkanlarını seferber ediyor. Dünden bu yana onlarca tır yardımın deprem bölgesine gönderildiği Van'da, Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi ürünler temin eden vatandaşlar, yardım toplama merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.



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KOCAELİ

Kocaeli Köseköy Tren Garı'ndan 18 konteyner yaşam ünitesi, 4 yolcu vagonu, 4 çok amaçlı barınma vagonu, 1 vagon jeneratör, 1 ekskavatör, 1 iş makinesi yüklü toplam 20 vagonlu tren deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Adana'ya doğru yola çıktı.

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ERZİNCAN - ERZURUM

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Erzurum'dan afet bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor. Kars Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla vatandaşlar, yaşam malzemesi ve yiyecekleri Kars Belediyesi, İHH ve Gençlik Merkezlerine getirildi. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla toplanan yardımlar, vatandaşların desteğiyle merkezden tırlara yüklendi. AFAD İl Müdürlüğüne ait depolardan ise 400 çadır, 1920 battaniye, 1692 yatak, 216 aile mutfak seti, 1320 yastık-çarşaf seti ile vatandaşların topladığı 9 tırlık malzeme afetzedelere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.



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BAYBURT

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle ekiplerin bölgeye sevki bugün de devam etti. Bayburt'tan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere polis ve öğretmenlerden oluşan 160 kişilik ekip, düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.



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Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'tan, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı bölgelere kurtarma ekibi, araç ve yardım malzemesi gönderildi. Sivas'tan da deprem bölgelerine 21 kurumdan 472 personel, 76 araç gönderildi. Diğer yandan Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, mama, bot, su ve giysiler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.