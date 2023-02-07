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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 15:01

Depremin ardından yaralar sarılıyor... Tüm Türkiye'den yardım ve destek sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor. Tüm Türkiye'den seferber olan vatandaşların yardımları yola çıkmaya başladı.

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