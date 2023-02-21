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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:44

Depremde vefat edenlerin kimlik tespit nasıl yapılıyor? Adli Tıp Kurumu Başkanı açıkladı

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin 199 ölü muayenesi yaptıklarını belirterek, 'Kimliği meçhullerle ilgili şimdiye kadar 387 aile başvurdu. Bunlardan 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine teslim ettik.' dedi.

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