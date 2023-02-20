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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:37

Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri burktu.

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