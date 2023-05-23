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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 12:34

Depremde ağır hasar gören 400 binanın yıkımına başlanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'daki 400 ağır hasarlı binanın yıkımına yakında başlanacak.

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