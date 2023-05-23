Depremde ağır hasar gören 400 binanın yıkımına başlanacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, Valilik, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda depremde çöken ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım ile hafriyat kaldırma çalışmaları yapıldı.

Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 57 binada çalışmalar tamamlandı, hafriyatı kaldırıldı.

Ağır hasarlı yapıların yıkılması için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) devredilen çalışmalar da sürüyor.

Bu kapsamda merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerindeki 1277 ağır hasarlı binadan itirazı bulunmayan 400'ünün yıkılması için ihale yapıldı.

Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte 6 binanın yıkıldığını, 411 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de enkazdan kurtarıldığını anımsattı.

Yakında başlanacak yıkım çalışmasıyla beraber kalan 877 binanın yıkımı için de itiraz sürecinin ardından ihaleye çıkılacak.

Depremin ilk anından itibaren Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla depremzedelerin mağduriyetini gidermek amacıyla yoğun çalışma içine girdiklerini belirten Çiftçi, depremde yıkılan ve acil yıkılacak binaların hafriyatının kısa sürede kaldırıldığını söyledi.

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Daha sonra ağır hasarlı yapıların yıkım sürecini başlattıklarını ifade eden Çiftçi, şu bilgileri verdi:





"Kent merkezinde yıkılması gereken ağır hasarlı 1277 binamız var. İtirazsız, itiraz gelmeyen 400 binanın yıkımını çok kısa sürede tamamlayacağız. Kalan binalarla ilgili de hukuki kesinleşmeler, ilanlar gerçekleştikten sonra ihaleyle yıkım süreçlerine başlayacağız. Merkezdeki bütün ilçelerimizde önümüzdeki hafta içerisinde başlamayı ve en geç 3 ay içerisinde yıkımı bitirmeyi hedefliyoruz."

Merkez 4 ilçenin dışındaki ilçelerde kaymakamların başkanlığında oluşturulacak komisyonlar ile ağır hasar gören yapıların yıkım işlemlerinin yapılacağını bildiren Çiftçi, hedeflerinin bu süreci en hızlı şekilde tamamlamak olduğunu kaydetti.