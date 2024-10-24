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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:11

Deprem uzmanı Sözbilir'den Tuzla Fayı uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Tuzla Fayı'nın deprem üretme aralığı yaklaşık 2 bin yıl. Son depremini milattan sonra 178 yılında yapmış. O zamandan bu yana yaklaşık 2 bin yıl geçtiği için bu fayın yakın bir gelecekte kırılması bekleniyor.' dedi.