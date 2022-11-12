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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 09:56

Deprem tatbikatının detayları belli oldu! Saat kaçta yapılacak?

Çök-Kapan-Tutun tatbikatı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, ülke genelinde ilk kez yapılacak bu önemli tatbikatın ayrıntıları sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından ortak düzenlenecek deprem tatbikatı öncesinde, tatbikatın hangi gün ve saatlerde yapılacağı merak edilmeye başladı. İşte ayrıntılar.

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