Deprem tatbikatının detayları belli oldu! Saat kaçta yapılacak?

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ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATININ AMACI NE?

AFAD tarafından paylaşılan deprem tatbikatı kılavuzunda şu ifadelere yer verildi;

"12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57'de gerçekleştirecek Çök - Kapan - Tutun Tatbikatımızın amacı; afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir.

Tatbikatımızın adını; Deprem Anı Ülke Tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) olarak belirledik."

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TATBİKAT NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Deprem tatbikatı, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57'de, Bakan Soylu başkanlığında AFAD Başkanlık Binası ve 81 ilde ise Vali ve Kaymakamların koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı, Merkez binasında toplanacaktır.

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Deprem tatbikatı esnasında, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı bağlantılar yapılacak ve 81 ilde, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.

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TATBİKAT NASIL DUYURULACAK?

Vatandaşlara tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla; Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden Bilgilendirme SMS'i gönderilecek.

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Yine Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) gönderilecek.

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Duyduğunuz sesle birlikte şu uyarı yapılacak;

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UYARI MESAJ METNİ

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.

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CAMİLERDEN SESLİ BİLDİRİM YAPILACAK

Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerinden sesli bildirim yapılacaktır.

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TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsu otomatik olacak şekilde yayınlanacak.

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Dinleyeceğiniz anons, merkezi anons sistemleri ile radyolarda yayınlanacak.

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ANONS İÇERİĞİ

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.

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TRT'ye ait televizyon kanallarında otomatik olacak şekilde; diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile ekranda gördüğünüz tatbikat uyarı mesajı yayınlanacak.

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Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına; Sivil Savunma İkaz-Alarm Sireni ve Acil Durum Araçlarının Sirenleri kullanılmayacak.

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AFETLERDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILACAK

Tatbikatın sonlandırılmasının akabinde; hem Düzce Depremi'nde hem de ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için AFAD Başkanlığında, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dua yapılacak.

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