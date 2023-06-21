Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! Yüzde 100 yerli malı

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor.

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Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

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Buruk Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

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Daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi. Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu.

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Karslıoğlu, "Afet konutlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adana ilk örnek daireyi hazırladı ve onu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada kullanılan bütün malzemeler yüzde 100 yerli malı.

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TOKİ bu yerli malı kullanımını yıllardır sürdürmekte. Üreticisinden satıcısına kadar binlerce sektör ekmek yiyor. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık" diye konuştu.

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Öte yandan Mustafa Karslıoğlu, TOKİ'nin temiz enerji ve temiz sistemle yağmur sularını mutfakta, tuvalet ile banyoda kullanılabilecek hale getirildiğini belirterek, "Buda uzun süre burada oturan vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sunacaktır.

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Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz" dedi.

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