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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 10:48

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! Yüzde 100 yerli malı

Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında örnek daire tamamlandı. Örnek deprem konutu dairesinde kullanılan tüm malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

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