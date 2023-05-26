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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 12:26

Defne Devlet Hastanesi, çalışanlarından da 'tam not' aldı

Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, modern tıbba uygun cihazları ve rahat çalışma ortamıyla hekimlerin de beğenisini aldı.

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