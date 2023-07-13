  • $26,1522
  • 29,2157
  • 1647.78
  • 6428.52

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:57

Darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel! Saldırının izleri olduğu gibi duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 7 yıldır hiç dokunulmadı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.