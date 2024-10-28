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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 11:40

Cumhuriyet'in ilanına giden süreç! Yeni bir devrin kapıları açıldı

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 101 yıl geçti.