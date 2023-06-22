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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 17:10

Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı

İstanbul'da sayısı 15'i bulan millet bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkan sunuyor.

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