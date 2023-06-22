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"Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı" olarak tanımlanan millet bahçeleri projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2028'e kadar 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor. Milyonların yaşadığı megakentte, kişi başına düşen yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleri ile her geçen gün artıyor. Bugüne kadar İstanbul'a 15 millet bahçesi kazandırılırken, 2'si açılışa hazırlanıyor, 23'ünün ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor.

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Bu kapsamda, kentte Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Millet Bahçesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi, Ümraniye Millet Bahçesi ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

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Birinci etabı hizmete sunulan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanması için çalışmalar sürerken, Beşiktaş Millet Bahçesi, Güngören Millet Bahçesi, Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi, Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi, Beykoz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Millet Bahçesi, Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, Kağıthane Millet Bahçesi B Tipi Mesire, Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, Alibeyköy Millet Bahçesi, Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi ve Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı devam ediyor.

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Kartal Orhantepe Millet Bahçesi, Esenler Askeri Alan Kuzey TEM Tarafında Millet Bahçesi, Çekmeköy Millet Bahçesi ile Şile Millet Bahçesi projelendirme aşamasındayken, Çatalca Millet Bahçesi ve Silivri Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, o günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Tamamlandığında 2 milyon 818 bin 976 metrekarelik alanda faaliyete geçecek bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi. Diğer bölümlerinde altyapı ve yeşillendirme çalışmaları süren millet bahçesi, bütün etaplarıyla açıldığında dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

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Bahçede İstanbul'un fethini temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. Millet bahçesine 9 ayrı noktadan girilebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak. Bahçede yine bu istikamette 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak.

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Ayrıca, bahçede oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Bahçe, muhtemel bir afet durumundan 40 bin çadırın kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

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Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 280 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Geniş yeşil alanları, oyun alanları, yürüyüş ve spor alanları, meyve ve lavanta, kamelyalar ile bahçesi bulunan parkta, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet de yer alıyor. Göletin hemen yanı başında bulunan engelsiz yaşam odaklı Millet Kıraathanesi, okuma salonlarıyla her yaş grubundan bireye hizmet veriyor.