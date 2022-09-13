Cumhuriyet tarihi en büyük sosyal konut projesi! Başkan Erdoğan detayları açıkladı

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Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası olan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. #YüzyılınKonutProjesi

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Konutlarımızın fiyatını maliyet fiyatı üzerinden %40 indirim yaparak belirledik.

Vatandaşlarımız 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan, 3+1 konutlara ise aylık 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle sahip olacak. #YüzyılınKonutProjesi

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Devasa sosyal konut projemizin ilk etabını 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz.

Toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. #YüzyılınKonutProjesi

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İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli kardeşlerimize, emekli vatandaşlarımıza ve bir ilki gerçekleştirerek gençlerimize özel bir kontenjan oluşturuyoruz. #YüzyılınKonutProjesi

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Tarihimizin bu en büyük sosyal konut kampanyasına İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. #YüzyılınKonutProjesi

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İlk defa, altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifini de sunuyoruz.

İki ayrı gruptaki bu arsalar 937 lira ila 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. #YüzyılınKonutProjesi