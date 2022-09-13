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Eklenme tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 16:48

Cumhuriyet tarihi en büyük sosyal konut projesi! Başkan Erdoğan detayları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

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