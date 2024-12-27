Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi! İlk kez göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede, Alayın tarihçesinin yanı sıra bugüne kadar görev yapan Cumhurbaşkanlarının hediye ettiği şahsi eşyalar sergileniyor.
Alaya 1927 yılında takdim edilen ve 1953 yılına kadar kullanılan ilk sancağın da sergilendiği müze kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.
Kuruluş ve Anılar
Müzenin "Kuruluş ve Anılar" isimli bölümünde, Muhafız Alayı'na emir komuta etmiş olan komutanlara ait anı ve hatıralar ile alayın tarihçesi, tarihi gelişim sürecini anlatan fotoğraflar bulunuyor.
Dünden Bugüne
Müzenin, "Dünden Bugüne" adlı bölümünde ise Muhafız Alayı'nın aydınlatılabilmiş geçmişinden bugüne kadar icra edilen tören ve diğer faaliyetlerde kuşanmış oldukları teçhizat ve üniformalar sergileniyor.
Muhafız Gücü Spor Kulübü
"Muhafız Gücü Spor Kulübü" bölümünde Muhafız Alayı bünyesinde 1923 yılında kurulup 1982 yılına kadar faaliyet gösteren kulübe ait başarı kupaları, madalyalar ve fotoğraflar sergileniyor.
Girit Kupası'nın tarihçesine ilişkin müzedeki bilgi notunda, şu ifadeler yer alıyor:
"Girit Türkleri, 1926'da futbol müsabakası maksadıyla Girit'e giden Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarına hediye etmek için İskenderiye'de bir kupa yaptırır. Ancak, 'Galatasaray'a versek Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye versek Galatasaray'a ayıp olur. Nasıl olsa Türkiye şampiyonu bu iki takımdan birisi olacak ve bu kupa yerine ulaşacaktır.' şeklinde düşünürler ve kupanın üzerine, 'Girit Türklerinin Türkiye Futbol Şampiyonu'na yadigarıdır' yazdırarak Türkiye'ye gönderirler. Ancak o yıl Türkiye Futbol Şampiyonu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ın da yer aldığı Muhafız Gücü takımı olur ve kupayı alır."