Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi! İlk kez göreceksiniz

Girit Kupası'nın tarihçesine ilişkin müzedeki bilgi notunda, şu ifadeler yer alıyor:





"Girit Türkleri, 1926'da futbol müsabakası maksadıyla Girit'e giden Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarına hediye etmek için İskenderiye'de bir kupa yaptırır. Ancak, 'Galatasaray'a versek Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye versek Galatasaray'a ayıp olur. Nasıl olsa Türkiye şampiyonu bu iki takımdan birisi olacak ve bu kupa yerine ulaşacaktır.' şeklinde düşünürler ve kupanın üzerine, 'Girit Türklerinin Türkiye Futbol Şampiyonu'na yadigarıdır' yazdırarak Türkiye'ye gönderirler. Ancak o yıl Türkiye Futbol Şampiyonu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ın da yer aldığı Muhafız Gücü takımı olur ve kupayı alır."