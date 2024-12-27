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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:32 |

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi! İlk kez göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede Türkiye'nin bugüne kadarki Cumhurbaşkanlarının şahsi eşyaları yer alıyor.

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