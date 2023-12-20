Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda bilim dalındaki ödülü, Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda kültür dalındaki ödülü, Prof. Dr. Ali Birinci'ye takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda karikatür dalındaki ödülü, Hasan Aycın adına Harun Selman Aycın'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda dijital sanat dalındaki ödülü, Refik Anadol adına Feyza Anadol'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda sinema dalındaki ödülü, Sami Şekeroğlu adına Alev İdrisoğlu'na takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda edebiyat dalındaki ödülü, Nazan Bekiroğlu adına Leyla Didar Bekiroğlu'na takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda tarih dalındaki vefa ödülünü, İsmail Hakkı Uzunçarşılı adına Deniz Uzunçarşılı'ya takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda tiyatro dalındaki vefa ödülünü, Muhsin Ertuğrul adına Tamer Karadağlı'ya takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda edebiyat dalındaki vefa ödülünü, Samiha Ayverdi adına Necdet Şendil'e takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda edebiyat dalındaki vefa ödülünü, Attila İlhan adına Kerem Alışık'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda müzik dalındaki vefa ödülünü, Barış Manço adına Batıkan Manço'ya takdim etti.
Ödül takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül sahipleriyle fotoğraf çektirdi.