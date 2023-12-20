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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:39

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konuşmasının ardından adaylara ödüllerini taktim etti

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