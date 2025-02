Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Asrın Birlikteliği' kampanyası

"Bu millet yeniden doğmayı bilir"





Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından asrın felaketine ilişkin "Nefes" filmini paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:





"Asrın felaketini yaşadığımız o meşum gece, yalnızca binalar yıkılmadı, şehirlerimiz harap olmadı, sadece enkaz altında kardeşlerimiz kalmadı... O gece bir milletin yüreği de enkaz altında kaldı, nefesi sıkışan bütün bir millet oldu... Yitirdiğimiz her can, yüreğimizden bir parçayı alıp götürdü. Her çığlık, her feryat, hepimizin yüreğine ve zihnine kazındı. Ama biz, ilk andan itibaren yıkılmadık. Bir olduk, kenetlendik, felaketi omuzladık. Devlet ve millet, tek bir yürek gibi attı. Bu felaket, karanlığın en koyusunda umudunu diri tutan, bir umut destanı yazan bir milletin hikayesiydi. Biliyoruz ki bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye, umutları yeşertmeye devam edeceğiz."