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Eklenme tarihi: 6 Şubat 2025 Perşembe 16:18 |

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Asrın Birlikteliği' kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, devlet ve millet olarak gösterilen dayanışmayı vurgulamak ve bölgedeki yeniden inşa ile ihya çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla 'Asrın Birlikteliği' kampanyasını düzenledi.

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