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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:09

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.

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