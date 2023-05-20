Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı

Sınır kapısında paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

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Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak. Bu sınır kapılarında da hazırlıklar sürüyor.