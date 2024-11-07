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Eklenme tarihi: 7 Kasım 2024 Perşembe 10:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye! 'Dilde, fikirde, işte birlik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, 'dilde, fikirde, işte birlik' ifadesi yer alıyor. Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

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