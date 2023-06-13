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Eklenme tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 11:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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