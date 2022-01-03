Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı ihracat rakamını açıkladı! 'Bu bir rekordur'

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2021 toplam ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

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2002 senesinde sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık.

Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara geriledi...

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2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 puan artışla yüzde 83,1'e yükseldi.

Bu oran, 2000 yılında sadece yüzde 51 düzeyindeydi...

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2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 32 bini aştı, 43 bin 264 firmamız da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdi.

81 ilimizin tamamı ihracat yaptı.

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Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

İhracatımızdaki artış sadece belli bölgelere yoğunlaşmıyor, tüm dünyaya dengeli biçimde yayılıyor.

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İhracatımızı değer bazında en fazla artırdığımız ülkelere bakacak olursak;

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Türkiye, birçok sektörde dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir.

Miktar yanında katma değer olarak da artan ihracatımızın kilogram birim değeri yüzde 17 yükselişle 1,29 dolara çıktı.

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2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi millî paramız ile gerçekleştirdik.

Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaştı.

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Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik.

2022 yılı ihracat hedefimizi ise 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.