Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı ihracat rakamını açıkladı! 'Bu bir rekordur'

2021 toplam ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2002 senesinde sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık.
Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara geriledi...
2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 puan artışla yüzde 83,1'e yükseldi.
Bu oran, 2000 yılında sadece yüzde 51 düzeyindeydi...
2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 32 bini aştı, 43 bin 264 firmamız da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdi.
81 ilimizin tamamı ihracat yaptı.
Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.
İhracatımızdaki artış sadece belli bölgelere yoğunlaşmıyor, tüm dünyaya dengeli biçimde yayılıyor.
Türkiye, birçok sektörde dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir.
Miktar yanında katma değer olarak da artan ihracatımızın kilogram birim değeri yüzde 17 yükselişle 1,29 dolara çıktı.
2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi millî paramız ile gerçekleştirdik.
Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaştı.
Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik.
2022 yılı ihracat hedefimizi ise 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.