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Eklenme tarihi: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı ihracat rakamını açıkladı! 'Bu bir rekordur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden rakamları tek tek paylaştı

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