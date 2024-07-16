  • $33,0974
  • 36,0592
  • 2602.78
  • 11152.9

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 14:53

Covid-19'un bu belirtilere dikkat! Türkiye'de var mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19'un yeni varyantları 'FLiRT' ve 'LB.1'in dünyada yayılmaya başladığını duyurdu. Uzmanlar, yeni varyantlardan dolayı ABD'de hastane yatışlarında yüzde 13'lük bir artış olduğını kaydedip virüsün yeni varyatın vücuttaki belirtilerini açıkladı. Türkiye'deki rutin test uygulamasının sona erdiğinden bahseden uzmanlar, Türkiye'de yeni vartanyatın olup olmadığına dair bilgi paylaşamadı.