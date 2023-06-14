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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 17:06

Çorum'da ele geçirilen kaçak ürünler imha edildi

Çorum'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar, kaçak içki ve tütün ürünleri imha edildi.

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