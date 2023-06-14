Çorum'da ele geçirilen kaçak ürünler imha edildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir, gazetecilere, "2022 yılında yapılan 75 kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 20 milyon lira civarında olan 2 ton tütün, yaklaşık 15 ton kaçak alkollü içki, 7 milyon civarında kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 690 paket kaçak sigara, bugün oluşturulan komisyon huzurunda yakılarak imha edilmiştir." dedi.