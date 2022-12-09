Çırağan Sarayı'nda yangın! Otel bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Yangının tadilat yapılan üçüncü katta çıktığını belirten Bakan, "Yangının sebepleri konusunda itfaiye raporu çıkacak. An itibarıyla önemli olan hiçbir şekilde can kaybı olmaması. İstanbul'umuzun göz bebeğinde, Boğazın en nadide noktalarında, en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak. Bizler hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız, 3 işçimiz, çalışan emekçimiz etkilendi. Onlardan 2'si kendi imkanları gayretleriyle buradan ayrıldılar. Birine ambulansta gerekli oksijen takviyesi yapılıyor. Herhangi hayati tehlikesi yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.