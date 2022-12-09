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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 13:25

Çırağan Sarayı'nda yangın! Otel bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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