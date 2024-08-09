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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2024 Cuma 11:05

Çiftçilere 'Su yok sakın ekim yapmayın' uyarısı! Adana bölgesinde su kıtlığı yaşanıyor

Adana'nın Çukurova bölgesinde kuraklı etkili oluyor. Tarımsal üretim de bu durumdan olumsuz etkilendi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği, çiftçilere güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzelerin ekilmemesi gerektiğini söyledi.